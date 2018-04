Skoro polovica avionskih letova u Evropi bi moglo biti odgođeno zbog kvara u jednom od sistema koji kontroliraju avionski saobraćaj, javlja BBC.

Arhiv / 24sata.info

Eurocontrol je saopćio da bi skoro 15.000 letova moglo "imati određene odgode". Očekuje se, kako je saopćeno, da se problem riješi do večeras. Problemi su nastali zbog pada sistema koji pomaže kontrolama leta da upoređuju kapacitet različitih zračnih koridora.



- Nikada do sada nismo imali ovako nešto - rekao je portparol Eurocontrola agenciji AFP.



Nekoliko evropskih aerodroma je obavijestilo putnike da može doći do kašnjenja brojnih letova.

(FENA)