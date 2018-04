Snijeg u aprilu donio je 13 centimetara snježnog pokrivača na ulice New Yorka, izjavio je u ponedjeljak Jay Engle, meteorolog iz Nacionalne službe za vrijeme.

Foto: Agencije

Snijeg je pao i na sjeveru New Jerseyja, a upozorenja na snijeg izdana su i za Zapadnu Virginiju i Massachusetts.



Ova količina snijega nije zabilježena u aprilu od 1982. godine, kad je 24 centimetra snijega palo 6. aprila.



Ovo je sedma najveća debljina snježnog pokrivača zabilježena u aprilu, prenose agencije.



U Connecticutu, gdje je zabilježen drugi videosnimak, najviše snijega palo je u Greenwichu.



Najmanje 93 leta otkazana su na međunarodnim aerodromima "John F. Kennedy" i "LaGuardia".



U New Yorku je posljednji put više od deset centimetara snijega u aprilu zabilježeno 2003. godine, prenio je Bloomberg.



Uobičajene temperature za april iznose približno 12 stepeni Celzijevih, tako da neće proći mnogo vremena da se snijeg otopi, rekao je Engle.



Prema njegovim riječima, do srijede se u New Yorku očekuje 16 stepeni Celzijevih.



(24sata.info)