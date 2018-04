Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je danas da omladina koja ne zna svoju historiju i kulturno bogatstvo ne može biti garant svijetle budućnosti naroda i države, javlja Anadolu Agency (AA).

U medresi "Akif Inan" u istanbulskom Basaksehiru danas je održana svečanost povodom završetka projekta izgradnje 80 škola i 59 školskih dvorana u Istanbulu, a skupu se obratio i turski predsjednik Erdogan koji je naglasio važnost kvalitete obrazovanja za budućnost nacije i države.



Ukazujući na ostvareni godišnji ekonomski rast od 7,4 posto i godišnji izvoz od rekordnih 160 milijardi dolara, Erdogan je kazao kako Turska odlučno pravi iskorake i u skladu s vlastitom vizijom postaje sve uticajniji regionalni i globalni faktor.



-Važnu ulogu u tom putu ima naše obrazovanje i odgoj. Naravno da je veliki uspjeh to što smo postigli i da nije za potcjenjivanje pozicija na kojoj se nalazimo. Međutim, smatram da još nismo postigli željeni nivo razvoja u oblasti obrazovanja i kulture - kazao je Erdogan.



On je najavio da će revolucija turskog odgojnog i obrazovnog sistema u narednom periodu zahvatiti i samu srž i suštinu tog sektora u kojem je do sada učinjeno dosta u infrastrukturnom unapređenju.



-Garantom naše budućnosti ne možemo smatrati omladinu koja ne zna vlastitu historiju, nema saznanja o vlastitom kulturnom bogatstvu i koja nije odgojena u duhu naše civilizacije - kazao je Erdogan.



Osvrnuvši se i na velike izazove s kojima se Turska suočava, Erdogan je kazao kako se Turska odlučno bori protiv svih unutrašnjih i vanjskih neprijatelja, u prvom redu terorista i svih terorističkih organizacija u regiji.



Saopćio je Erdogan da je od početka operacije “Maslinova grana“ na sjeverozapadu Sirije do sada neutralizirano 3.872 terorista.



Podsjetivši da je jučer posjetio vojnu bazu na tursko-sirijskoj granici u Hatayu, Erdogan je kazao da su moral, spremnost i odlučnost vojske na najvišem nivou i da su u pripremi novi ciljevi.



Osvrnuvši se i na aktivnu borbu protiv krijumčarenja droge u školskim dvorištima, Erdogan je kazao da nadležne turske institucije poduzimaju sve adekvatne mjere kako bi se takve pojave spriječile.



-Novim zakonom kojeg spremamo ćemo uvesti kazne tim dilerima koje će biti veće od onih koje se izriču za ubistvo čovjeka. Prijedlog zakona će danas ili sutra biti pred parlamentom - kazao je Erdogan.



Turski predsjednik dalje je kazao da je pisac Cengiz Aytmanov u svojim romanima često koristio termin “mankurt“ (nemisleći rob) kojim je opisivao ispijene mozgove koji se kao takvi okreću protiv svoje porodice, naroda i države.



-Svi teroristi su robovi kojima je ispijen mozak. Takvi su svi oni koji rade protiv svog naroda i zemlje. Takvi su i svi oni koji po svijetu govore i rade protiv svoje države - poručio je Erdogan.



