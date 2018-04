Predsjednik SAD-a Donald Trump tokom telefonskog razgovora sa ruskim predjsednikom Vladimirom Putinom predložio je da se sastanak dvojice lidera održi u Washingtonu.

To je saopštio pomoćnik ruskog lidera Jurij Ušakov.



"Ako sve bude kako treba, nadam se da Amerikanci neće odbiti predlog da se razgovara o mogućem održavanju samita. Kada su naši predsjednici razgovarali telefonom, Trump je predložio da se prvi sastanak održi u Washingtonu, u Bijeloj kući“, rekao je Ušakov na brifingu za novinare.



Pritom, on je naveo da nije bilo pomena da se taj sastanak održi u prvoj polovini godine.



"Ne, o tome nije bilo govora. To je dosta pozitivna ideja, ali zasad nije bilo govora", odgovorio je na pitanje novinara, javljau ruski mediji.







(24sata.info)