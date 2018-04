Kina je u ponedjeljak objavila protivmjere na uvoz američkih proizvoda namećući carine u visini do 25 odsto na 128 određenih proizvoda, kao odgovor na američke carine na čelik i aluminijum, objavilo je kinesko ministarstvo finansija, a javlja agencija "Sinhua".

Zvanični Peking upozorio je prošli mjesec da razmišlja o uvođenju carina što je izazvalo zabrinutost zbog mogućeg izbijanja trgovinskog rata između ta dva svjetska ekonomska diva.



Novi kineski porezi, koje je odredila komisija zadužena za carinske tarife u okviru kineske vlade, odnose se na različite proizvode od voća do svinjskog mesa.



Američki predsjednik Donald Trump je 22. marta najavio da će SAD uvesti nove carine na oko 60 milijardi dolara uvezene kineske robe, što je izazvalo nemir na svjetskim finansijskim tržištima.



Jučer je Kina odgovorila na to objavljujući listu sa 128 proizvoda na koje će uvesti carinu od 15 do 25 odsto u slučaju neuspjeha u pregovorima sa SAD-om.







