Kineska svemirska stanica Tiangong-1 u ponedjeljak je ponovo ušla u zemljinu atmosferu i izgorila iznad južnog Pacifika, javila je kineska svemirska agencija.

Foto: FENA

"Najveći dio" svemirske stanice izgorio je pri ponovnom ulasku u atmosferu oko 8.15 sati u ponedjeljak po lokalnom vremenu (00.15 sati po srednjoevropskom), navodi agencija u saopćenju, ne precizirajući gdje su ostaci letjelice mogli pasti.



Agencija je ranije javila kako se očekuje da stanica ponovo uđe u atmosferu kod brazilske obale u južnom Atlantiku u blizini gradova Sao Paulo i Rio de Janeiro.



Osamnaesta eskadrila Američkog zrakoplovstva, koja prati i uočava sve vještačke objekte u zemljinoj orbiti, saopćila je da je nadzirala ponovni ulazak Tiangong-1 u atmosferu iznad južnog Pacifika.



Eskadrila navodi u saopćenju da je potvrdila ponovni ulazak svemirske stanice u orbitu, u saradnji s kolegama iz Australije, Kanade, Francuske, Njemačke, Italije, Japana, Južne Koreje i Britanije.



Ostaci Tiangong-1 pali su stotinjak kilometara sjeverozapadno od Tahitija, saopćio je Brad Tucker, astrofizičar u Nacionalnom univerzitetu Australije.



- Manji dijelovi stanice definitivno su došli do zemljine površine, dok je otprilike 90 posto izgorilo u atmosferi a 10 posto je stiglo do okeana, i taj dio stanice težak je između 700 i 800 kilograma - izjavio je on Reutersu.



Tiangong-1 ili "Nebeska palata" lansiran je u 2011. kako bi izveo eksperimentalni let u orbiti, u okviru kineskog ambicioznog svemirskog programa, na osnovu koga bi bila uvedena stalna svemirska stanica u orbiti do 2023.

(FENA)