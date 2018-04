Bivši šahovski prvak svijeta i ruski opozicioni političar Garry Kasparov zatražio je diplomatski bojkot Svjetskog prvenstva u nogometu koje se ove godine održava u Rusiji, prenosi dnevnik Frankfurter Allgemeine Zeitung u nedjelju.

Garry Kasparov / 24sata.info

"Uskratimo Putinu potvrdu i slavu do koje mu je toliko stalo i to tako da se zapadni diplomati drže podalje od Svjetskog prvenstva u nogometu", zatražio je Kasparov u intervjuu za Frankfurter Allegemeine Zeitung.



Bivši šahovski prvak svijeta, koji od 2014. posjeduje i hrvatsko državljanstvo, smatra da ovakvi međunarodni sportski događaji uz prisustvo svjetskih državnika Putinu daju legitimaciju za ekspanzionističku i agresivnu politiku.



"Putin je okupirao Krim u trenutku dok je još bio ohrabren Olimpijskim igrama u Sočiju. Ako mu na svjetskom prvenstvu uskratimo ovakav uzlet i hranjenje samopouzdanja to neće biti samo simbolični čin. Time će se Putinu dati do znanja da je svijet budan i da će se u budućnosti ruski napadi tolerirati samo na sportskom terenu", rekao je Kasparov.



Trenutno su Velika Britanija i Island, zbog napada na bivšeg agenta Sergeja Skripala u Londonu iza kojeg se naslućuje Rusija, najavile da neće slati diplomate na utakmice Svjetskog prvenstva u Rusiji, a Australija razmatra ovakav potez.



Kasparov je rekao da je kao sportista protiv bojkota samih igara, ali da je u potpunosti za "bojkot režima".





