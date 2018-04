Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je kako je od početka operacije “Maslinova grana“ na sjeverozapadu Sirije neutralizirano 3.844 terorista i da se operacija nastavlja u skladu s planiranim.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

Erdogan je u obraćanju na redovnom kongresu vladajuće turske Stranke pravde i razvoja (AK Parti) u provinciji Adana istakao kako turske snage vode odlučnu borbu protiv terorizma u regiji.



Turski predsjednik također, je kazao da se Turska nikada neće predati imperijalističkim i nedobronamjernim silama, niti će dopustiti da u njihove ruke padnu njena braća i komšije.



“Zato ćemo se boriti i nećemo stati dok ne uništimo i posljednjeg teroristu u regiji“, poručio je Erdogan.



On je kazao da će u oslobođene sjeverne sirijske regije biti vraćene sirijske izbjeglice iz Turske, a da će Turska pomoći u tom procesu.



“Naša vojska nosi samo mir i ljubav. Borimo se samo protiv terorista“, poručio je Erdogan.



Turski predsjednik je oštro osudio nedavne izjave izraelskog premijera Benjamina Netanyahua o navodnom stradanju civila u operaciji koju su turske snage provele u sirijskom Afrinu.



“Ej, Netanyahu, mnogo si slab i mnogo čudan. Preispitaj se malo. Mi se borimo protiv terorista, a oni nisu tvoj problem jer si ti teroristička država“, poručio je Erdogan.



Naglasivši da Turska u svojoj historiji i tradiciji nema sramotne mrlje okupatorstva i kolonijalizma, Erdogan je kazao da je Netanyahu okupator koji živi na okupiranoj palestinskoj zemlji.



“Netanyahu, ti si terorist i historija bilježi to što činiš nad palestinskim narodom. To ti nećemo nikada zaboraviti“, poručio je Erdogan.



Ukazujući i na odlučnu borbu Turske protiv terorističke organizacije FETO, Erdogan je kazao da je turska obavještajna služba nedavno “spakovala i dopremila“ šesteroricu terorista sa Kosova.



“Oni bježe, a mi ih hvatamo. Doći će red i na one u Pensilvaniji. Možete bježati, ali ne vječno“, poručio je Erdogan.





(AA)