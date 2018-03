Papa Franjo u petak navečer je predvodio procesiju Via Crucis, ili Križni put, kod Koloseuma, uz veliko policijsko prisustvo i strahovanja od terorističkih napada.

Italijanska policija razmjestila je oko 10.000 svojih pripadnika tokom jedne od najsvečanijih ceremonija u katoličkom kalendaru, nakon izvještaja da su islamističke grupe odredile Rim kao metu napada. Papa je stigao u drevni rimski amfiteatar kako bi nadzirao ceremoniju ponovnog uvođenja 14 koraka za koje katolici vjeruju da je Krist prešao na Veliki Petak dok je bio vođen na raspelo.



U molitvi na kraju rituala paljenja svijeća, koja je trajala duže od 90 minuta, Franjo je kazao da katolici gledaju na Isusa "pogledom punim srama, pokajanja i nade".



- Neka vaša Sveta Crkva, koju čine grešnici, nastavi uprkos svim pokušajima da se diskredituje, da bude svjetlo koje sija, ohrabruje, tješi i svjedoči vašoj prosvijeteljenoj ljubavi - kazao je.



Prije Franjinog govora, nekoliko ljudi se pojavilo noseći jednostavni crni križ u i iz Kolosema, među kojima su bili porodica sirijskih izbjeglica, iračke opatice i italijanski srednjoškolski učenici.



Učenici su također napisali molitve i meditativne poruke za službu, koja je imala poseban fokus na mlade u očekivanju oktobarskog vatikanskog samita svjetskih biskupa, ili sinoda, posvećenog mladima.



Osamdesetjednogodišnji Papa nije učestvovao u šetnji nego je slijedio procesiju s podija, ispred džinovskog križa ukrašenog svijećama.



Italijanska policija bila je u povišenoj pripravnosti nakon niza antiterorističkih hapšenja i uvela je zone zabrane kretanja za vozila s robama u centru Rima i u Vatikanu, i skenirajući hodočasnike detektorima za metal.



Islamisti smatraju Rim središtem "neprijasteljske religije", izjavio je italijanski državni antimafijaški i antiteroristički tužilac Federico Cafiero de Raho za državni radio RAI u četvrtak.



Policija je intervenirala u petak kako bi zaustavila turskog kamiondžiju koji navodno nije bio upoznat s mjerama sigurnosti i vozio je centralnom ulicom Via del Corso, u blizini parlamenta.



Prije Via Crucis, oko 20.000 ljudi je prisustvovalo papinoj dvosatnoj Pasiji Gospodinu u bazilici Svetog Petra.



Nakon tradicionalne molitve, Papa u crvenoj odori je započeo službu pred oltarom Svetog Petra. U još jednom svečanom momentu, Papa je poljubio križ raspetog Isusa.



Za Katoličku crkvu, protekla sedmica je obilježena s nekoliko svetih rituala, koji vode do najsvetijeg dana, uskrsne nedjelje kada se slavi Hristovo uskrsnuće, prenosi dpa.



