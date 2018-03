Na Kosovu je nastala politička bura nakon protjerivanja turskih državljana zaposlenih u školama bliskim pokretu Hizmet, turskog imama u egzilu u SAD Fethullaha Gulena. Turski predsednik je, istovremeno, izjavio kako su uhapšeni najviši predstavnici Gulenovog pokreta na Balkanu.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj razriješio je dužnosti ministra unutrašnjih poslova Kosova Fljamura Sefaja i direktora Kosovske obavještajne agencije Dritona Gašija zbog hapšenja i tajne deportacije turskih državljana koji su radili u Mehmet Akif školama na Kosovu, a koje pripadaju obrazovanoj instituciji Gulistan.



Ovaj događaj je potresao Kosovo budući da su se tri glavna državna zvaničnika, predsjednik, premijer i predsjednik Skupštine izjasnili da nisu ništa znali o akciji. Opozicija traži nove izbore.



Do razriješenja dužnosti Sefaja i Gašija je došlo nakon hapšenja u četvrtak i deportacije šest turskih državljana, od kojih su petoro bili zaposleni u Mehmet Akif školama na Kosovu. Njima je Ministarstvo unutrašnjih poslova ukinulo boravišne vize pošto ih je Obavještajna agencija označila rizičnim osobama.



Predsjednik Skupštine i vladajuće Demokratske partije Kosova Kadri Veselji je nakon sastanka državnog vrha i vladajuće koalicije u restoranu na periferiji Prištine izjavio da je u ovom slučaju bilo "nedostataka unutar institucija koji su ostavili prostor da se počine greške kao što je bila ona u četvrtak".



"Želim da uvjerim sve građane Kosova, u ime vladajuće koalicije, da se tako nešto više nikada neće desiti. Bila je greška, štetno po građane i po Republiku Kosovo. Istovremeno, preduzeli smo sve mjere kako bi otišli do kraja sa ovim pitanjem. Ponavljam, tako nešto se nikada više neće desiti na Kosovu", kazao je Veselji.



Sa sastanka je nešto ranije otišao predsjednik Kosova Hašim Tači.



Mehmet Akif škole na Kosovu pripadaju obrazovnoj instituciji Gulistan (Gulistan educational institutions) pod koju spadaju i predškolske ustanove, obdaništa, te privatne osnovne i srednje škole Mehmet Akif, širom Kosova.



Vjeruje se da su ove ustanove nadahnute pokretom Hizmet Fethullaha Gulena, turskog vjerskog vođe kojeg predsjednik Recep Tayyip Erdogan optužuje za pokušaj državnog udara u Turskoj.



Erdogan je u Ankari tokom zasjedanja svoje AK Partije (Partija pravde i razvoja) komentarisao hapšenje turskih državljana na Kosovu.



Rekao je da je saradnja turske obavještajne agencije i one kosovske doprinijela privođenju "šest militanata FETO-a turskoj policiji" (Fettulahci/Hizmet/PDY/Paralelna državna struktura koja je proglašena terorističkom zajedno sa svim njenim firmama, medijima ili školama, prim. aut.), koje je oslovio "najvišim predstavnicima FETO-a na Balkanu".



U međuvremenu, šef osoblja kosovskog premijera Avni Arifi se sastao sa porodicama uhapšenih koji su se okupili ispred zgrade Vlade Kosova.



Arifi im je prenio da će institucije uraditi sve kako bi se rasvijetlila istina u vezi operacije koju je poduzela Kosovska obavještajna agencija u saradnji sa Policijom Kosova.



"Na osnovu ustavnih ovlašćenja, kao premijer Republike Kosovo, tražio sam hitno razriješenje dužnosti direktora Kosovske obavještajne agencije Dritona Gašija i ministra unutrašnjih poslova Fljamura Sefaja. Operacija ukidanja boravišne dozvole, pritvaranje, hitna i tajna deportacija šestorice turskih državljana sa teritorije Republike Kosovo u Republiku Tursku se desila bez prethodnog informisanja premijera Kosova i bez njegove dozvole", navodi se u saopštenju Vlade Kosova.



O akciji hapšenja i deportacije, koju je sprovela policija Kosova u koordinaciji sa Kosovskom obavještajnom agencijom, nisu bili informisani ni premijer, ni predsjednik zemlje, ni predsjednik Skupštine, saopšteno je.



Kosovski savjet za zaštitu ljudskih prava ocijenio je u petak da su turski državljani kidnapovani na Kosovu jer su uhapšeni bez odluke suda ili im ona nije bila pokazana niti njima, niti članovima njihovih porodica.



Ovaj savjet pozvao je na istragu cijelog procesa i na određivanje konkretne odgovornosti, te dodao da nije dovoljna samo smjena dvije osobe.



Sjednica Skupštine Kosova, koja je u petak nastavila ranije započeto zasjedanje, počela je upravo ovim pitanjem.



Predsjednik Skupštine Kadri Veselji je kazao da su svi odgovorni za ono što se desilo u četvrtak, te da smjene zvaničnika ne predstavljaju kraj. Veselji je rekao da o događaju u četvrtak "nije imao baš nikakve informacije", te da je o tome saznao od supruga uhapšenih, budući da se radi o nastavnom osoblju škola gdje su se školovala djeca većine kosovskih rukovodioca, a trenutno i njegova.



"Prva institucionalna greška je da ih je, ako su bili teroristi, trebalo početi udaljavati još prije dve godine. Uradio sam sve što je bilo moguće, zvao sam sve, premijera, sve institucije, bio sam u stanju da odem i na aerodrom, ali, nažalost, članovi porodice su nam kasno javili i oni su već otišli sa Kosova. Nikada ne bih povjerovao da ćemo jednog dana, kao jučer, biti toliko osramoćeni, ne zbog nedostatka institucionalne moći već zbog toga šta se dešava u državi u kojoj ja imam odgovornost", kazao je Veselji.



"Predali smo ljude da ne znamo kome smo ih predali", riječi su prvog čovjeka kosovske Skupštine.



Turska poslanica u Skupštini Kosova Mufera Šinik je kazala da niko ne može da opovrgne da je hapšenje i deportacija turskih državljana bila nezakonska.



Kako je rekla, teroristi organizacije Gulena su zakonski putem deportovani sa Kosova. Ona je naglasila da su te osobe rizične po sigurnost Turske, a da tako mogu biti opasni i za Kosovo. Ona je osudila smjenu ministra Sefaja



Opozicioni Demokratski savez Kosova je zatražio da se političke snage što pre sastanu i dogovore o narednim koracima i o datumu novih izbora, a nakon, kako su naveli "skandala" u četvrtak. Kako su rekli, ovaj događaj je dokazao da premijer Ramuš Haradinaj nema kontrolu nad vladom, policijom i nad ostalim institucijama.



"Jasno je i da je predsjednik zemlje radio izvan svojih ovlašćenja, a to nije prvi put", rekao je šef poslaničkog kluba Demokratskog saveza Kosova Avdulah Hoti.



"Nećemo dopustiti da državom Kosova komanduje Turska. Od danas institucije Kosova ulaze u novu situaciju i trebamo kao političke snage da se dogovorimo o datumu novih izbora", kazao je Hoti i naglasio da smjene zvaničnika nisu dovoljne.



"Ne možeš postati evropska država tako što deportuješ ljude jer razmišljaju drugačije od režima od kojeg su pobjegli", kazao je šef poslaničkog kluba Samoopredjeljenje Gljauk Konjufca.



Memlji Krasnići iz vladajuće Demokratske partije Kosova rekao je da je još rano da se djeluje i odlučuje bez prethodnog pojašnjavanja situacije, te zatražio da se institucije najprije potpuno informišu o tome šta se jučer desilo.



Inače, smijenjeni ministar Fljamur Sefaj je iz Alijanse novo Kosovo Behdžeta Pacolija.



Premijer Kosova Ramuš Haradinaj zatražio je u četvrtak uveče od direktora Kosovske obavještajne službe Dritona Gašija, direktora policije Špenda Mađunija i ministara unutrašnjih poslova i pravde Fljamura Sefaja i Abeljarda Tahirija da podnesu izvještaj u vezi zadržavanja i deportacije turskih državljana sa Kosova.



"Zašto im je oduzeta boravišna dozvola, zašto su privedeni, zašto su hitno i tajno deportovani", zatražio je Haradinaj, navodi se u saopštenju Vlade.





(RSE)