Italijanska antiteroristička policija u srijedu je uhapsila italijanskog državljana marokanskog porijekla za koga navodi da je simpatizer Islamske države koji je planirao napad kamionom.

Arhiv / 24sata.info

To je posljednje u nizu hapšenja u ovom mjesecu sumnjivih pristalica terorista i dolazi u vrijeme dok Italija intenzivira protjerivanja stranaca.



Elmahdi Halili (23), koji je uhapšen u sjevernom gradu Torinu, "proučavao je kako da izvede napad kamionom", izjavio je načelnik torinske policije Francesco Messina.



- On je vježbao kako da koristi nož i razmatrao je gdje i kako da napadne - kazao je Messina.



Napadači u Londonu izveli su tri napada vozilima u prošloj godini. Militanti su u 2016. u napadima kamionima ubili i povrijedili brojne ljude u Nici i Berlinu.



Policija je saopćila da je Halili u 2015. godini bio osuđen na dvoipogodišnju kaznu uslovnog zatvora zbog "poticanja na terorizam" vođenjem websitea koji slavi Islamsku državu i pozdravlja napade njenih pristalica počinjene u Evropi.



Nije bilo odmah moguće zatražiti komentar od Halilija ili od njegovog pravnog zastupnika.



Italija je u posljednjim mjesecima intenzivirala protjerivanja stranaca za koje se vjeruje da predstavljaju prijetnju nacionalnoj sigurnosti. Do sada je u ovoj godini protjerano 29 ljudi, od kojih su većina muslimani, u poređenju sa 137 u kompletnoj 2017. godini, prenosi Reuters.



(FENA)