Vrhovni žalbeni sud Francuske naložio je osnivaču ultradesničarskog Nacionalog fronta Jean-Marie Le Pen da plati kaznu od 30.000 eura zbog njegovih antisemitskih stavova.

Le Pen, koji je nedavno doživio da stranka koju je stvorio raskine sve kontakte s njim, tokom istupa na jednoj TV stanici 2015. godine, ustvrdio je da su gasne komore u kojima su nacisti pobili milione Jevreja, bile tek „detaljčić Drugog svjetskog rata“.



Ovakav stav nije novina u karijeri Le Pena. Prvi puta ga je iznio 1987. godine. Tada je branio i aktivnosti pronacističke vlasti Francuske tokom Drugog svjetskog rata. Zbog toga je dobio seriju tužbi različitih organizacija i sve ih je izgubio. Računa se da je zbog takvih svojih stavova, do sada platio najmanje 100.000 eura.



No, to je „mala cijena“ u poređenju s onim što je potom doživio.



Kako je insistirao na tvrdnjama o „detaljčiću“ u vezi gasnih komora, njegova kćerka Mari (Marie), odlučila je preoteti mu stranku i postaviti je na umjerenije pozicije.



U tome je uspjela, smijenivši oca i ustoličivši sebe na čelo Nacionalnog fronta.



Stranka je postala druga po snazi u Francuskoj, a Mari Le Pen ušla je u Evropski parlament.



Ipak, iver ne pada daleko od klade, pa je nedavno osuđena da mora vratiti stotine hiljada eura Evropskom parlamentu. Kao i njen otac, koji je također bio poslanik ovog parlamenta, ona je angažirala stranačke aktiviste i njihov rad plaćala evropskim novcem, prijavljujući ih kao svoje saradnike u uredima Evropskog parlamenta u Briselu i Strazuburu.



Nakon opsežne istrage i serije tužbi, Le Pen će u budžet EP morati vratiti najmanje 300.000 eura.





