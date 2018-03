Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un (Kim Džong Un) boravio je u posjetu Kini od nedjelje do srijede, prvom posjetu inozemstvu od dolaska na vlasti 2011., potvrdili su kineski mediji i dodali da se Kim sastao s predsjednikom Xi Jinpingom (Si Đinping) i izrazio spremnost da se na predstojećem sastanku s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom (Tramp) založi za denuklearizaciju Korejskog poluotoka.

Kim, kojeg je Xi dočekao s velikom pompom, izjavio je da je spreman za denuklearizaciju u skladu s voljom bivših sjevernokorejskih lidera, javila je agencija Xinhua (Sinhua).



"Naša stalna pozicija je posvećenost denuklearizaciji Korejskog poluotoka u skladu s voljom bivših lidera Kim Il-sunga i Kim Jong-ila (Kim Džong Il)", rekao je lider Sjeverne Koreje, čiji je posjet Kini držan u tajnosti do njegovog povratka Sjevernoj Koreji, kako pretpostavljaju analitičari.



Kineski mediji prenijeli su snimke Kima i Xija, koji je priredio banket lideru Sjeverne Koreje i njegovoj supruzi. Kim je rekao da je posjet Kini bio njegov zadatak.



Kineski predsjednik je sa svoje strane prihvatio poziv da posjeti Pjongjang.



Posjet Kima Kini predstavlja povratak u prvi plan kineske diplomacije u rješavanju nuklearnog pitanja Sjeverne Koreje, koja je provela nekoliko nuklearnih i balističkih testova a zbog čega su joj uvedene međunarodne sankcije.



Za sada se ne zna kada će se održati sastanak Kima i Trumpa, osim ranijih najava da bi to trebalo biti do kraja svibnja.



Kim nije boravio u posjetu inozemstvu od dolaska na vlasti 2011. godine kada je funkciju preuzeo od oca, Kim Jong-ila.

