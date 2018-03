Voz za koji se vjerovalo da je prevozio sjevernokorejskog čelnika Kim Jong Una ili drugog visokog zvaničnika iz Pyongyanga, napustio je u utorak željezničku stanicu u Pekingu, javila je japanska novinska agencija Kyodo.

Glasnogovornica kineskog ministarstva vanjskih poslova izjavila je da "ne zna ništa" o navodnoj posjeti Kima Pekingu, koja bi, ukoliko se potvrdi, bila posljednja u nizu diplomatskih aktivnosti u cilju rješavanja korejske krize.



- Zaista ne znam ništa, to je činjenica. Kada budemo imali vijest, mi ćemo je objaviti - izjavila je glasnogovornica Hua Chunying na redovnom brifingu za novinare.



Jučerašnji dolazak u Peking specijalnog sjevernokorejskog voza iste vrste kakve je koristio Kimov otac, Kim Jong Il, izazvao je spekulacije da bi Kim mogao biti u iznenadnoj posjeti Kini uoči planiranih samita s južnokorejskim i američkim predsjednikom u narednih nekoliko sedmica.



Ukoliko je Kim uistinu posjetio Peking, bila bi to njegova prva posjeta jednoj zemlji van Sjeverne Koreje od smrti njegovog ocau 2011.



Kolona vozila uočena je danas u blizini državne rezidencije Diaoyutai, u kojoj je Kim Jong Il boravio tokom svojih posjeta kineskoj prijestonici.



Bijeli motocikli pratili su konvoj predvođen crnom dugom limuzinom bez nacionalnih zastava i za njim je išla kolona automobila i motocikala s kineskim zastavama. Uniformirani policajci bili su raspoređeni svakih 10 do 15 metara duž blokirane ulice, što je normalan protokol za posjete viskorangiranih dostojanstvenika.



Izvor iz južnokorejske vlade izjavio je kako je moguće da Kim nije bio u posjeti Kini, rekavši da "nema dovoljno dokaza koji ukazuju da je Kim Jong Un posjetio Kinu, iako se i ta mogućnost ne može odbaciti", prenosi južnokorejska novinska agencija Yonhap.



Moguće je da je posjetilac bio ceremonijalni šef države Kim Yong Nam ili ključni savjetnik Kim Jong Una, Choe Ryong Hae, izjavili su vladini izvori za Kyodo.



Sjevernokorejski voz sa zelenim vagonima na kojima su bile žute pruge, ušao je u Kinu u nedjelju kroz pogranični grad Dandong, javili su japanski mediji, prenosi dpa.

