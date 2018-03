NATO je protjerao sedam diplomata iz ruske misije u Alijansi zbog napada nervnim agensom na britanskom tlu, rekao je danas generalni sekretar ovog vojnog saveza Jens Stoltenberg. Biće suspendovano još troje.

Jens Stoltenberg / 24sata.info

“Ta odluka predstavlja cijenu i posljedice ruskog ponašanja”, rekao je Stoltenberg.



Stoltenberg je rekao da je NATO smanjio maksimalnu veličinu ruske misije u Alijansi na 20 sa 30 ljudi.



"To šalje jasnu poruku Rusiji da ima gubitaka", rekao je on na konferenciji za novinare.



Prije NATO-a, ukupno su 24 države odlučile da protjeraju ruske diplomate u znak solidarnosti sa Britanijom, nakon trovanja bivšeg ruskog agenta u Britaniji.



Među zemljama Evropske unije, to su Njemačka, Francuska, Poljska (po četvoro), Litvanija, Češka (po troje), Italija, Španija, Holandija, Danska (po dvoje), Letonija, Estonija, Finska, Hrvatska, Rumunija, Mađarska i Švedska (po jednog).



To je dosad učinilo i još nekoliko evropskih zemalja koje nisu članice Unije: Ukrajina (13), Norveška (jednog), Albanija (dvoje) i Makedonija (jednog).



Od vanevropskih država, za protjerivanje ruskih diplomata odlučile su se SAD (60), Kanada (četvoro) i Australija (dvoje), prenosi B92.



Moskva, koja negira optužbe za umešanost u taj napad, najavila je da će njen odgovor na protjerivanje ruskih diplomata biti zasnovan na principu reciprociteta.







(24sata.info)