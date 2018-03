Predsjednik ruskog Istražnog komiteta Aleksandar Bastrikin izjavio je danas da u tržnom centru u Kemerovu u trenutku požara nije radila požarna signalizacija i da su vrata bioskopskih sala bila zaključana zajedno sa gledaocima.

Foto: Reuters

"Od 19. marta alarmi nisu radili", rekao je Bastrikin na savjetovanju sa predsjednikom Vladimirom Putinom u Kemerovu.



On je naveo da se niko nije bavio popravkom alarma, a da sa druge strane, čuvar koji je imao dežurno dugme za alarmiranje, koje je radilo, nije ga iskoristio.



"Čuvar nije uključio dugme za uzbunjivanje koje je radilo", rekao je Bastrikin, dodajući da za to nema "razumnog objašnjenja" i da je taj čuvar uhapšen.



On je naveo da mnoga vrata u tržnom centru, gdje su uglavnom bila djeca i mladi, u tri bioskopske sale i igraonicama bila "blokirana, zatvorena".



Rekao je da Istražni komitet sada istražuje razlog i da je jedna od verzija "da mladi bez karata ne bi ulazili u bioskopske sale".



Naveo je da je požar izbio u igraonici na četvrtom spratu, ali da se još ne zna tačan uzrok. On je rekao da se provjeravaju dva moguća uzorka – kratak spoj na električnim instalacijama i upotreba otvorene vatre.



On je kritikovao roditelje što ostavljaju djecu bez kontrole.



"Roditelji su ostavljali na duže vrijeme djecu u prostorijama za igru. Učiteljica je dovela cijeli razred ostavila ih u igraonici i otišla da se bavi svojim poslom", naveo je Bastrikin.



Na Putinovo pitanje zašto su vrata bioskopske sale bila zaključana, Bastrikin je odgovorio da je osnovni dio osoblja "pobjegao, ostavio djecu, roditelje, da su se ti koji je trebalo da odgovaraju za bezbjednost i organizaciju evakuacije, prvi razbježali".



On je naveo da je do sada uhapšeno pet odgovornih osoba tržnog centra.





(BETA)