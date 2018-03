Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da će izostavljanje Turske iz procesa proširenja EU predstavljati veliku grešku.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

Na sastanku između predstavnika EU i Turske u Varni u Bugarskoj Erdogan je rekao da se nada da su teška vremena sa EU u prošlosti.



Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk rekao je da je EU zabrinuta zbog Erdoganovog poštovanja vladavine prava i njegovih postupaka u Siriji i na istočnom Sredozemlju, ali da će nastaviti da podržava sirijske izbjeglice.



"Naš sastanak danas je pokazao da iako naši odnosi prolaze kroz teške faze, tamo gdje sarađujemo mi sarađujemo dobro", rekao je Tusk novinarima nakon sastanka EU-Turska u Varni.



On je rekao da EU potvrđuje svoju spremnost da nastavi sa dijalogom i saradnjom sa Turskom s ciljem prevazilaženja aktuelnih teškoća i daljeg korištenja uzajamnog partnerstva.



Tusk je, međutim, naglasio da lideri EU danas nisu dobili konkretne odgovore od Erdogana na dugu listu zabrinutosti, uključujući operaciju Turske u Siriji i zatvaranje novinara.



"Danas nismo postigli nijedan vid kompromisa", rekao je Tusk novinarima, izražavajući nadu da je to moguće u budućnosti.



On je rekao da samo napredak po tim pitanjima može da rezultira unapređenjem odnosa EU i Turske, uključujući proces pridruženja.





(SRNA)