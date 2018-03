Osnivač Facebooka Mark Zuckerberg zakupio je cijelu stranu u gotovo svim britanskim novinama kako bi se izvinio zbog skandala koji je nastao korištenjem privatnih podataka, javlja AFP.

Arhiv / 24sata.info

- Imamo odgovornost da zaštitimo vaše informacije. Ako to ne možemo, ne zaslužujemo to - navodi se u reklamama koje su u najvećem broju objavljene na udarnim posljednjim stranicama novina.



Zuckerberg pojašnjava da je napravljen kviz aplikacija putem koji su iskorišteni podaci miliona korisnika u 2014. godini.



- Ovo je bilo kršenje povjerljivog odnosa i žao mi je što nismo uradili više u to vrijeme. Sada radimo na tome da se ovo ne ponovi – rekao je Zuckerberg .



Poruke dolaze nakon što je osnivač najveće društvene mreže na svijetu priznao prošle sedmice velike propuste koje su dovele ovu kompaniju pod istrage u SAD-u i Velikoj Britaniji te znatno snizile cijenu dionica ove kompanije.



Zuckerberg navodi da je FB već izmijenio pravila kako se ovakva curenja podataka ne bi dešavala.



- Istražujemo svaku aplikaciju koja je imala pristup velikoj količini podataka, i očekujemo da će ih biti još. Kad ih nađemo, zabranit ćemo ih i javiti svima koji su pogođeni - rekao je osnivač Facebooka.

