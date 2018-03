U protestima koji su izbili u Kataloniji nakon pritvaranja kandidata za predsjednika katalonske vlade ozlijeđeno je 35 osoba, saopćila je u subotu liječnička služba u Barceloni.

Oko 10.000 ogorčenih demonstranata krenulo je prema zgradi delegacije španske vlade u Barceloni koju su čuvali oklopljeni policajci. Kada su se demonstranti približili došlo je do naguravanja te su katalonski policajci sa štitovima udarali pendrecima sudionike protesta. Kordon policije prepriječio im je zatim p



„Sloboda političkim zatvorenicima“, istaknuli su demonstranti na transparentima. Vijorile su katalonske zastave a neki su palili i fotografiju španskog kralja.



Istražni sudija u Madridu pritvorio je u petak navečer 51-godišnjeg zagovornika nezavisnosti Jordija Turulla o čijem se imenovanju za predsjednika vlade trebalo glasati u subotu u parlamentu u Barceloni. On je jedan od 25 katalonskih dužnosnika optuženih za pobunu protiv Španije te organiziranje referenduma o nezavisnosti protivnog španskom ustavu. Prijete im višegodišnje zatvorske kazne.



Nakon što je u petak navečer objavljena vijest da je Turullu određen pritvor bez mogućnosti plaćanja kaucije, sazvani su protesti diljem Katalonije.



Pokrajinom na obali Sredozemnog mora upravlja direktno španska vlada iz Madrida nakon što je u katalonskom parlamentu 27. oktobra izglasano proglašenje republike Katalonije. Španska vlada je bila otpustila katalonsku vladu te sazvala prijevremene izbore za 21. januara na kojima su većinu mjesta osvojile stranke za nezavisnost.



Od tada zagovornici nezavisnosti nastoje formirati vladu ne uspijevajući imenovati predsjednika vlade. Njihov prvi kandidat Carles Puigdemont nije mogao biti izabran jer mu povratkom u Španiju prijeti hapšenje i jer mu sud nije dopustio izbor u odsutnosti.



Zamjenski kandidat Jordi Sánchez nalazi se u pritvoru pored Madrida i sudija ga je odbio pustiti na uvjetnu slobodu. Sudija je trećeg kandidata Turulla, o kojem se trebalo glasati u subotu, zadržao u petak navečer u pritvoru odbivši mogućnost plaćanja kaucije kako bi on mogao doći u Barcelonu.



Predsjednik katalonskog parlamenta u subotu je odgodio najavljenu sjednicu.

