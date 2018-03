Završen je protest protiv Istanbulske konvencije koji se održao danas u centru Zagreba.

Na protestu se, prema procjenama policije, okupilo oko pet hiljada ljudi, a organizatori tvrde da ih je bilo 10 puta više.



Iako su se organizatori nadali da će na protest doći od 50 do 100 hiljada ljudi, to se nije dogodilo.



Okupljanje je počelo na Trgu žrtava fašizma, pred središnjicom HDZ-a. Mnogi demonstranti nosili su hrvatske zastave, slike Franje Tuđmana (osnivača stranke protiv koje su danas prosvjedovali).



No, nezanemariv dio prosvjednika došao je autobusima iz cijele Hrvatske, što znači da je na protestima bilo relativno malo ljudi iz Zagreba.



Što se tiče govornika i govornica na prosvjedu, mogle su se čuti uobičajene teze o "nametanju rodne ideologije", a posebno je nadahnuta bila Gordana Turić, bivša zastupnica HDZ-a, koja je mrtva-hladna ustvrdila da je cilj Istanbulske konvencije smanjiti broj katolika u Hrvatskoj tako da više ne budu u većini.



Od viđenijih političara i javnih osoba na protestu su viđeni HRAST-ovci Ladislav Ilčić i Hrvoje Zekanović, ekstremni desničari Zlatko Hasanbegović i Bruna Esih, šefica udruženja "U ime obitelji" Željka Markić, europarlamentarka Ruža Tomašić, šatoraš Đuro Glogoški i Pero Ćorić iz opskurnog HSP AS-a.





