Američki predsjednik Donald Trump potpisao je danas budžetski zakon od 1.300 milijardi dolara koji osigurava potrošnju do kraja fiskalne godine u septembru.

On je to uradio samo nekoliko sati pošto je rekao da razmatra veto na prijedlog tog zakona.



Trump se žalio da u zakonu nije predviđeno puno finansiranje njegovih planova za izgradnju graničnog zida s Meksikom i nije osigurana zaštita za imigrante koji su kao mladi nelegalno dovedeni u zemlju, poznati kao "Sanjari" (Dreamers), i koji su sad zaštićeni od deportacije programom DACA.



On je rekao da je potpisao zakon da bi osigurao potreban novac za vojsku.



- Moja najveća briga je da osiguram da je Amerika sigurna - rekao je on i dodao da je potpisao taj zakon kao "pitanje nacionalne sigurnosti".



On je pohvalio to povećanje rekavši da je najveće u historiji zemlje i da će američka vojska biti "daleko superiornija od bilo koje vojske na svijetu".



Senat je izglasao prijedlog o budžetskoj potrošnji od 1.300 milijardi dolara koji osigurava potrošnju do kraja fiskalne godine u septembru.



Trump je ranije na Twitteru naveo da razmatra veto na prijedlog zakona zbog "činjenice da su demokrate napustile više od 800.000 primalaca DACA programa (nisu čak ni spomenuti u prijedlogu), kao i zbog toga što nema finansiranja graničnog zida koji je "očajnički potreban" za nacionalnu sigurnost SAD.



Trumpov tvit izazvao je konfuziju u Kongresu koji je izglasao prijedlog zakona o budžetskoj potrošnji kojom se izbjegava blokada vlade.







