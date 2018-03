Sjedinjene Američke Države će nametnuti carine na uvoznu robu iz Kine vrijednu oko 50 milijardi dolara i ograničiti investicije te države u SAD kao odogovor na ono što Washington naziva „intelektualnom krađom“.

Donald Trump / 24sata.info

Američki predsjednik Donald Trump je danas potpisao memorandum o „borbi protiv kineske ekonomske agresije“, koji predviđa set mjera. On smatra da je to neophodno kako bi se spriječila nelojalna konkurencija iz Kine.



Godine pregovora nisu urodile plodom, a Kina je najavila da će uvratiti svim "raspoloživim sredstvima". Mnogi smatraju da je uz ranije Trumpove mjere i carine na uvoz željeza i alumnija zvanično otvoren trgovinski rat. Trump je rekao kako on samo „želi iste uvjete za američke kompanije“.



- Razgovarali smo sa Kinom i u toku su veliki pregovori. Vidjet ćemo gdje će nas to odvesti – poručio je.



Ovakve korake Trump je najavljivao još prošle godine kada je naložio niz istraga u vezi sa transferom tehnologija. Pripremljena je lista od oko hiljadu proizvoda na koje bi mogla biti uvedena carina.





(FENA)