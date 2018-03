Italija još uvijek nije u političkoj krizi, izjavio je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, prenosi Reuters.

Jean-Claude Juncker / 24sata.info

Junckera su novinari upitali o situaciji nakon izbora u Italiji, a on je odgovorio kako vjeruje da će tamošnje stranke pronaći rješenje. Juncker je stigao na početak sastanka Evropskog vijeća u Bruxellesu.



-Italija je Italija. To je stara demokratija i vjerujem da će pronaći rješenje. To još uvijek nije kriza - rekao je Juncker.



Nakon izbora koji su održani u Italiji neizvjesno je kako će biti formirana vlada, a teški pregovori se još uvijek nisu ni pomakli sa mrtve tačke



(FENA)