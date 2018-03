Obilne snježne padavine i jak vjetar zahvatili su istočnu obalu SAD, gdje su zatvorene škole i kancelarije federalne vlade, dok su aviokompanije otkazale hiljade letova.

Foto: AFP

Nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenja na snježnu oluju od Sjeverne Karoline do Masačusetsa, a nevremenom je pogođeno blizu 70 miliona ljudi.



Do srijede popodne otkazano je više od 4.400 međunarodnih letova, kao i više od 2.600 domaćih, pošto je snažni ciklon sa sjeveroistoka zatrpao snijegom i ledom New York, Boston, Filadelfiju i Washingtonu.





Samo u New Yorku odloženo je 1.200 letova. Željeznička kompanija "Amtrak" je smanjila broj vozova na liniji od Washingtona do Bostona, a u nekim državama na istoku SAD kamionima je zabranjena vožnja na glavnim autoputevima.



Guverner države New York Andrew Cuomo proglasio je vanredno stanje za grad New York i njegova predgrađa, i odredio da 5.500 radnika komunalnih službi i 300 pripadnika Nacionalne garde budu u pripravnosti.





Oko 15.000 domaćinstava ostalo je bez struje u Zapadnoj Virginiji, a mnoge škole duž američke Istočne obale su zatvorene. U Filadelfiji je palo 20 centimetara snijega, u New Yorku 12.



Nevrijeme je, iako je drugi dan proljeća, zatvorilo i američku saveznu vladu, a Bijela kuća i State department otkazali su sve javne događaje. Kongres, međutim, radi s obzirom na to da zakonodavci pokušavaju da finaliziraju budžet, prenosi Kurir.



Do 45 centimetara moglo bi da pokrije sjeverni dio New Jersey, jugoistok države New York i jugozapad Kontektikata.



Tim dijelovima SAD prijete nestanci struje, pošto je tamo elektromreža već oštećena u prethodnom nevremenu. Duž istočne obale očekuju se i poplave.



To je već četvrti talas hladnoće koji je od 2. marta zahvatio taj dio SAD.



Na drugoj strani SAD, oluja je u Kaliforniju donijela obilne kiše, i desetine hiljada ljudi u Santa Barbari i Venturi, gdje je u nedavnim požarima izgorjelo rastinje, moralo je da napusti domove zbog opasnosti od odrona.





