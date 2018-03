Američki predsjednik Donald Trump čestitao je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu na reizboru za četvrti predsjednički mandat tokom telefonskog razgovora, izazivajući kritike opozicionih Demokrata, pa čak i njegovih Republikanaca u Kongresu.

Donald Trump / 24sata.info

Bijela kuća branila je "nužnost dijaloga" s Kremljom.



Putin je osvojio novi šestogodišnji mandat u nedjelju na izborima koji su izazvali međunarodne kritike zbog nedostatka stvarne konkurencije i navoda o izbornim prevarama.



- Nazvao sam predsjednika Putina i čestitao mu na pobjedi - izjavio je Trump novinarima u Bijeloj kući.



On je opisao njihov razgovor kao "veoma dobru komunikaciju" i kazao je da će se on i Putin "vjerovatno sastati u ne tako dalekoj budućnosti kako bi mogli raspravljati o utrci u naoružanju".



Na dnevnom redu tog sastanka, čiji datum još nije određen, bile bi i situacije u Ukrajini, Siriji i Sjevernoj Koreji, tvrdi Trump.



Kremlj je potvrdio da je Trump čestitao Putinu na rezultatu izbora "u konstruktivnom i efektivnom duhu razgovora usmjerenog na prevazilaženje nagomilanih problema u američko-ruskim odnosima", javila je državna novinska agencija TASS.



Senator John McCain, predsjednički kandidat Trumpovih Republikanaca na izborima u 2008. godini, žestoko je kritikovao desničarskog populistu što je slavio Putinov reizbor.



- Američki predsjednik ne predvodi slobodni svijet čestitajući diktatorima koji pobjeđuju na namještenim izborioma - izjavio je McCain, česti kritičar Trumpa unutar njihove konzervativne stranke.



U Zastupničkom domu, opozicioni Demokrati u komitetu za vanjsku politiku objavili su saopćenje u kome ismijavaju Trumpove izjave.



- Putin organizira namještene izbore, disakvalificira protivnike, dodatno lišava ruski narod njegovih prava i slavi još šest godina korumpirane kleptokratske vladavine. Šta Trump čini po tom pitanju? Čestita mu, naravno - navode članovi Demokratske stranke u tweetu.



Glasnogovornica Bijele Kuće Sarah Sanders izjavila je da Trump cijeni komunikaciju o "temama od zajedničkog intetresa" s Rusijom.



- Predsjednik je ustanovio da je značajno imati dijalog s Rusijom kako bismo mogli razgovarati o nekim od velikih problema s kojhima se suočava svijet. Nema nikakvih konkretnih planova o sastanku Trumpa i Putina - izjavila je Sanders.



Ona je odbila reći da li su ruski izbori bili slobodni i pošteni.



- Ono što znamo jeste da je Putin izabran u svojoj zemlji, i to je nešto što im mi ne možemo diktirati. Mi se jedino možemo usmjeriti na slobodu i poštenje naših vlastitih izbora, to je nešto što 100 posto podržavamo - kazala je Sanders, prenosi dpa.



(FENA)