Izraelska vojska je zvanično priznala da je uništila sirijski nuklearni reaktor 2007. godine, javlja BBC.

Foto: 24sata.info

U saopćenju se navodi da je u zračnom napadu izvršenom u regiji Deir-az-Zour uklonjena rastuća egzistencijalna prijetnja Izraelu i cijeloj regiji. Reaktor je bio u završnoj fazi izgradnje, dugo se sumnjalo da je za njegovo uništenje odgovoran Izrael, no, ova zemlja to sve dosad nije priznala.



Sirija je nekoliko puta negirala postojanje nuklearnog reaktora.



Ipak, priznanje Izraela dolazi nakon što je ukinuta cenzura kojom je zvaničnicima zabranjeno da govore o operaciji.



Međunarodna agencija za atomsku energiju je saopćila ranije da je na lokaciji najvjerovatnije bio nuklearni reaktor te da je građen uz pomoć Sjeverne Koreje. Sirija je odbacila takve navode.



S druge strane, Izraelci su objavili materijal o napadu koji uključuje snimak napada na postrojenje u al-Kubaru u pustinjskom dijelu Sirije, kao i fotografije.



"U noći između 5. i 6. septembra 2007. godine su borbeni avioni izraelskih zračnih snaga uspješno pogodili i uništili sirijski nuklearni reaktor u izgradnji. Reaktor je bio veoma blizu završetka", navodi se u saopćenju.



Postrojenje su bombardovali borbeni avioni F-16 i F-15.



"Poruka napada na nuklearni reaktor 2007. godine je da Izrael neće dozvoliti razvoj mogućnosti koje prijete njegovom postojanju. To je bila naša poruka 2007. godine, a ista je i danas te će to ostati i u budućnosti", jasan je stav Izraela.



Izrael je nedavno upozorio na rastuću vojnu prisutnost u Iranu i Siriji. U februaru su izraelski borbeni avioni izveli napade na sirijske i iranske vojne ciljeve u Siriji.







(24sata.info)