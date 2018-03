Više od 20 ruskih diplomata napustilo je Veliku Britaniju pošto im je britanska premijerka Theresa May naložila da to učine zbog napada nervnim gasom na bivšeg dvostrukog agenta Sergeja Skripalja i njegovu kćerku.

Foto: Tanjug

Nekoliko desetina ljudi, uključujući djecu, izašlo je iz Ambasade Rusije u Londonu s koferima, torbama i transporterima za ljubimce. Neki su se grlili prije ulaska u vozila, među kojima je bio i bijeli minibus, a očekuje se da večeras stignu u Moskvu.



May je 14. marta odredila rok od nedelju dana da 23 ruskih diplomata, za koje je navela da su neprijavljeni obaveštajni agenti, napuste Veliku Britaniju. Uslijedio je kontra potez Rusije koja je odlučila da protjera britanske diplomate, čiji se odlazak očekuje narednih dana.



Tenzije između dvije zemlje porasle su od 4. marta kada su bivši ruski i britanski agent Skripalj i njegova ćerka Julija otrovani u engleskom gradu Solsberiju. Oni su i dalje u kritičnom stanju. London tvrdi da su otrovani varijantom nervnog gasa "novičok", razvijenom u Sovjetskom Savezu. Zapadne sile vide taj napad kao znak sve agresivnijeg djelovanja Rusije u inostranstvu.



Moskva negira umješanost, a portparol Kremlja Dmitrij Peskov danas je insistirao da "Rusija nema zalihe hemijskog oružja bilo koje vrste".



Upitan zašto Rusija ne pokaže dokaz svoje nevinosti, Peskov je odgovorio da "treba ostati priseban i prije svega sačekati dokaz Velike Britanije", da je Rusija kriva.



Savjet za nacionalnu bezbjednost Velike Britanije razmatraće danas moguće dalje mjere protiv Rusije, dok će May sa liderima EU u četvrtak diskutovati o napadu na Skripalja. EU je juče osudila to trovanje i pozvala Rusiju da "hitno odgovori" na pitanja Londona o programu razvoja nervnog gasa "novičok".







(BETA)