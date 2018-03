Srednja škola u Marylandu zatvorena je nakon što je prijavljena pucnjava.

Foto: Twitter

Zaposleni u školi potvrdili su da je došlo do pucnjave. Policija je saopćila da su odgovorili na incident.



Na Twitter nalogu šerifa potvrđeno je da je došlo do incidenta i roditelji su zamoljeni da ne idu u školu.



Na mjestu pucnjave su FBI agenti, te predstavnici resornog ministarstva.



- Bila sam u učionici i čula kako svi vrište - izjavila je studentica Mollie Davis za CBS News preko Twittera.



- Nikada nisam čula da ljudi zvuče tako uplašeno - dodala je.



Rekla je da je eksplozija zvučala kao jače pucanje balona. Policijski službenici rekli su studentima da je prijetnja završena i da će škola uskoro biti evakuirana.



Jonathan, učenik škole, rekao je CNN-u, da je bio zaključan u školi u trenutku kada je policija upala u učionicu preko prozora, nakon čega su on i njegovi drugovi iz odjeljenja izvedeni na sigurno.



- Još uvijek se tresem - rekao je on.



Prema informacijama CBS-a, povrijeđene su najmanje tri osobe, dok mediji prenose izjavu neimenovanog učenika, koji je rekao da "je povrijeđeno sedam osoba, a da je jedna ubijena".





