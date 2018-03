Iskorištavanje žena za prostituciju zločin je protiv čovječnosti, rekao je papa Franjo i zamolio društvo da oprosti katolicima koji to čine.

Papa je to izjavio u ponedjeljak u razgovoru s mladima koji su stigli u Rim kako bi se pripremili za biskupsku sinodu o obitelji u listopadu.



Blessing Okoedion, 32-godišnja Nigerijka koja je bila žrtvom krijumčarenja ljudima, kazala je Papi da je uznemiruje to što su mnogi katolici među klijentima prostitutki s rimskih ulica.



"Pitam sebe i pitam vas, je li moguće da je Crkva i dalje toliko muško-šovinistička institucija da se ne može preispitati s tim u svezi?", kazala je.



Franjo je odgovorio kako je vjerojatno da je u Italiji 90 posto klijenata prostitutki kršteno u katoličkoj vjeri.



"Želio bih iskoristiti ovaj trenutak da vas (iskorištavane žene) i cijelo društvo zamolim za oprost katolicima koji se bave tim kriminalnim djelom", rekao je.



"Mislim na gađenje koje te djevojke osjećaju kad ih muškarci prisiljavaju na te stvari ", dodao je.



U Rimu je mnogo prostitutki, žrtava krijumčarenja ljudima iz afričkih i istočnoeuropskih zemalja.



Papa je rekao da je seksualno iskorištavanje žena "bolesno" i zamolio je mlade da se bore protiv toga.



Odbacio je ideju da je korištenje usluga prostitutki bezazleno.



"Oni koji to rade su kriminalci. To je zlostavljanje žena, zločin protiv čovječnosti", naglasio je.





