Glumica Cynthia Nixon ipak se odlučila za političku karijeru i službeno najavila svoju kandidaturu za guvernerku države New York

Arhiv / 24sata.info

Cynthia Nixon, publici poznata kao Miranda iz franšize 'Seks i grad' službeno je najavila svoju kandidaturu za guvernerku države New York. Glumica će biti u utrci protiv dosadašnjeg guvernera Andrewa Cuoma. Oboje su demokrati.



'Volim New York i danas najavljujem svoju kandidaturu za guvernera', rekla je 51-godišnja glumica na svom Twitteru, prenosi Tportal.



Cynthiji Nixon najvažnije je obrazovanje, ukidanje masovnog trpanja građana u zatvore, te popravljanje Njujorške podzemne željeznice.



'New York je moj dom. Nisam nikad nigdje drugdje živjela. Nešto se mora promijeniti', zaključila je Cynthia Nixon.

(24sata.info)