Vladimir Putin uvjerljivo je u nedjelju osvojio četvrti mandat na čelu države sa 76,67 posto glasova, po gotovo definitivnim rezultatima objavljenim u ponedjeljak, čime je potvrđen njegov položaj u vrijeme napetih odnosa sa Zapadom.

Vladimir Putin / 24sata.info

Za kormilom države već 18 godina, bilo kao predsjednik ili premijer, Putin je na ovim izborima sa 76,67 posto realizirao dosad najbolji rezultat na predsjedničkim izborima, nakon prebrojanih 99,8 posto glasačkih listića,



Putin je prvi puta izabran za predsjednika 2000. s 52,9 posto glasova, drugi puta četiri godine kasnije dobio je 71,3 posto, a godine 2012. dobio je 63,6 posto.



Uz to, odaziv na ove izbore bio je viši nego 2012. čime je Putin u ovom trenutku zapečatio svoj snažan položaj.



Putin ovim izborom ostaje na čelu države do 2024. kada će imati 72 godine, a ponovnu prigodu za kandidaturu imao bi tek 2030.



Upitan u nedjelju hoće li ići na te izbore, sa smiješkom je odgovorio da je još prerano o tome razmišljati.



U govoru pred pristašama koji su se u nedjelju navečer okupili blizu Kremlja, Putin je zahvalio glasačima što su ga ponovno podržali za šefa države, te ocijenio da je njegova pobjeda znak povjerenja i nade, kao i priznanje za ono što je postignuto u posljednjih nekoliko godina, unatoč teškoćama.



Dodao je da je "važno zadržati jedinstvo, jedinstvo je ključno za uspjeh".



Na drugom je mjestu s 11,79 posto kandidat komunista Pavel Grudinin, pred ultranacionalistom Vladimirom Žirinovskim koji je dobio 5,66 posto i liberalnom novinarkom Ksenijom Sobšak s 1,67 posto.



Kina, prva svjetska sila koja je čestitala Putinu



Prva svjetska sila koja je čestitala Putinu bila je Kina, čiji je predsjednik Xi Jinping pozdravio u ponedjeljak kinesko-ruske odnose za koje je kazao da su "na najvišoj razini u povijesti".



Odnosi između dviju zemalja "na najvišoj su razini u povijesti, što predstavlja primjer za izgradnju novog tipa međunarodnih odnosa utemeljenih na međusobnom poštivanju, jednakosti i pravdi", rekao je u poruci Xi.



"Kina je spremna surađivati s Rusijom kako bi dvije zemlje nastavile dodatno napredovati u odnosima i promociji svjetskog mira", dodao je u poruci.



Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro požurio je također čestitati Putinu.



Do ponedjeljka ujutro to još nije učinio nitko od čelnika zapadnih zemalja.





(Hina)