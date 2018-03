Vladimir Putin, novi stari predsjednik Rusije, vlada ovom državom već 18 godina, a rezultati izbora govore da će to nastaviti i narednih šest godina. Ukoliko svoj mandat provede do kraja približit će se Staljinu, koji je na čelu Rusije bio 29 godina. Putin, suvereni lider Rusije i jedan od najmoćnijih državnika na svijetu, uprkos kritikama i sankcijama Zapada zbog kršenja ljudskih prava i autokratske vladavine, po mnogima nikada nije bio jači.

Vladimir Putin / 24sata.info

Putin je rođen u Lenjingradu (danas Sankt Peterburg) 1952. godine. Diplomirao je pravo na sveučilištu u Lenjingradu 1975. godine i potom je regrutiran u KGB. Od 1985. do 1990. godine radio je u Istočnoj Njemačkoj. Bivši obavještajac i džusta, brzo je napredovao u službi.



Nakon ujedinjenja Njemačke, Putin je vraćen u SSSR, u Lenjingrad, gdje je u julu 1990. godine dobio posao na Lenjingradskom sveučilištu na katedri za inozemne poslove. 1991. godine postaje šef Međunarodnog odbora u Uredu gradonačelnika Sankt-Peterburga. U augustu 1996. godine seli u Moskvu, gdje postaje član administracije predsjednika Borisa Jeljcina. Bio je šef Federalne službe sigurnosti Ruske federacije (jedne od službi nasljednica KGB-a) od lipnja 1998. do kolovoza 1999. godine, a također je radio kao tajnik u službi sigurnosti od svibnja do kolovoza 1999. godine.



U politiku ga je uveo prvi predsjednik Rusije Boris Jeljcin. Na mjesto premijera u Vladi Rusije postavio ga je u augustu 1999. godine. Putin je postao peti ruski premijer u manje od 18 mjeseci. Tada nitko nije očekivao da će javnosti nepoznati Putin na tom mjestu ostati duže od njegovih prethodnika.



Ali, Jeljcinovi glavni protivnici, gradonačelnik Moskve Jurij Lužkov i bivši premijer Jevgenij Primakov već su bili u kampanji za predsjedničke izbore. Putin je ubrzo izgradio reputaciju čuvara reda i zakona te nepopustljivog borca za ruske interese u ratu u Čečeniji, zbog čega je postao najpopularniji političar u zemlji. Iako nije bio član ni jedne stranke, podržao je stranku Jedinstvo koja je na izborima za Dumu u prosincu 1999. godine osvojila najveći broj glasova.



Dana 31. prosinca 1999. godine Jeljcin, neočekivano, podnosi ostavku i imenuje Putina privremenim predsjednikom. Predsjednički su izbori održani 26. svibnja 2000. godine, a Putin je pobijedio u prvom krugu.



Nakon što ga je 7. svibnja 2008. godine na mjestu predsjednika Rusije zamijenio Dmitrij Medvedev, već sljedećeg je dana Putin po drugi put postao ruski premijer. Drugi premijerski mandat mu je trajao do 7. svibnja 2012. godine, a od tada obnaša dužnost predsjednika Ruske Federacije. Rotacija je izvršena kako bi Putin mogao ponovo biti predsjednik.



Putin je bio oženjen Ljudmilom Putinom, s kojom ima dvije kćeri, Mariju i Jekaterinu. Još 2. aprila 2014. godine razveli su se nakon 30 godina braka.







