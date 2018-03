Republikanski senator Bob Corker, predsjednik Komiteta za vanjske poslove rekao je kako očekuje povlačenje predsjednika Donalda Trumpa iz ugovora s Iranom već u maju ove godine, prenosi Reuters.

Donald Trump / 24sata.info

- Pitanje nuklearnog sporazuma s Iranom nam dolazi u maju i kako sada stvari stoje on neće biti produžen. Mislim da će se predsjednik povući iz njega, osim ako naši evropski saveznici stvarno nađu novi okvir. Ali, meni se ne čini tako - rekao je Corker.



Velika Britanija, Francuska i Njemačka su predložile nove sankcije protiv Irana zbog balističkog programa i uloge Irana u Siriji, kao bi ubijedili SAD da očuvaju ugovor postignut 2015. godine, navodi se u povjerljivom dokumentu u koji je Reuters imao uvid.



To je dio strategije EU kojom žele sačuvati potpisani sporazum koji onemogućava Iran da pravi nuklearno oružje, zauzvrat nudeći snižavanje sankcija. Ali, Trump nije zadovoljan time i zatražio je da se „poprave veliki propusti u sporazumu“, postavivši ultimatum da to učine do 12. maja ili će SAD ponovo nametnuti sankcije Teheranu.



(FENA)