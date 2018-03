Kamera na jednom od vozila koje se kretalo dionicom ceste na koju se srušio most u američkoj saveznoj državi Florida, snimila je trenutak pada mosta.

Foto: Twitter

Rušenje pješačkog mosta na autocestu u Majamiju, pri čemu je poginulo šest osoba, snimljeno je kamerom jednog automobila koji se u tom trenutku kretao cestom ispod mosta.



Pješački most težak 950 tona, dug 53 metra i vrijedan 14,2 miliona dolara koji je premostio osmotračnu autocestu u blizini Univerziteta Florida i povezao Univerzitet s gradom Svitvoterom srušio se u četvrtak na vozila na autoputu, svega pet dana nakon što je u šestosatnoj gradnji postavljen iznad autoputa, prenosi Dnevnik.hr.



Inžinjer koji je nadzirao most nazvao je nadležni saobraćajni ured dva dana prije nesreće kako bi izvijestio da je uočio pukotine.



Poruku koju je ostavio na automatskoj sekretarici zaposlenika nije u uredu niko preslušao do petka, dan nakon nesreće.





