Britanski ministar vanjskih poslova Boris Johnson optužio je u petak ruskog predsjednika Vladimira Putina da je lično naredio napad nervnim agensom u Britaniji, pojačavajući napetosti u sve žešćem globalnom sporenju oko navodnog ruskog uplitanja u unutrašnje stvari drugih zemalja.

Boris Johnson / 24sata.info

I dok je Britanija optužila rusku državu da je naredila trovanje bivšeg špijuna Sergerja Skripala, Johnson je otišao korak dalje i izjavio je kako postoji "ogromna vjerovatnoća" da je Putin lično naredio napad.



Putinov portparol osudio je njegovu izjavu kao "šokantnu i neoprostivu".



Geopolitičke napetosti u porastu su od trovanja Skripala i njegove kćerke Julije u engleskom gradu Salisburyju 4. marta, u ponome što zapadne sile vide kao posljednji znak sve agresivnijeg ruskog uplitanja u unutrašnje stvari drugih zemalja. Napetosti prijete da zasjene Putinov očekivani reizbor na drugi predsjednički mandat na nedjeljnim izborima.



Australija se danas pridružila osudama napada nervnim agensom, dok je britanska premijerka Theresa May zatražila globalnu koaliciju zemalja koja bi kaznila Moskvu. SAD, Francuska i Njemačka već su se svrstale uz Britaniju u osudi Rusije za napad, a vodeći diplomati EU mogli bi raspravljati o narednim mjerama na svom sastanku u ponedjeljak.



Rusija je naredila prekid svih sastanaka na visokom nivou s Britanijom i priprema se da protjera britanske diplomate u znak odmazde za sličan britanski potez - ali još nije saopćila koga će protjerati i kada.



Britanija je odlučila da protjera 23-oje ruskih diplomata i poduzme druge mjere protiv ruskih interesa, dok su odnosi između dvije zemlje potonuli na najniži nivo nakon Hladnog rata.



- Naše sporenje s Putinovim Kremljom je zbog njegove odluke, i mislimo da postoji ogromna vjerovatnoća da je to njegova odluka, da se direktno koristi nervni agens na ulicama Ujedinjenog Kraljevstva, na ulicama Evrope, po prvi put nakon Drugog svjetskog rata - izjavio je Johnson.



Putinov portparol Dmitrij Peskov nazvao je Johnsonovu izjavu "šokantnim i neoprostvim kršenjem diplomatske pristojnosti". Peskov je ponovio rusko negiranje umješanosti u napad u kome su oboje članova porodice ostali u kritičnom stanju.



- Nikada se nismo susreli s ovakvim nivoom rasprave na globalnoj pozornici - izjavio je Peskov novinarima, prenosi Associated Press.







(FENA)