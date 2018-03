Njemački ministar unutrašnjih poslova, razvoja i domovine Horst Seehofer izjavio je kako islam ne pripada Njemačkoj, prenosi Anadolu Agency (AA).

arhiv / 24sata.info

Seehofer je, u intervjuu za njemački "Bild", poručio kako je njegova zemlja oblikovana kroz kršćanstvo.



Kazao je kako se to ogleda kroz nedjelju kao neradni dan, zatim kršćanske vjerske praznike, ritual poput Uskrsa i Božića.



"Islam ne pripada Njemačkoj", kazao je Seehofer i dodao kako Njemačkoj pripadaju muslimani koji žive u ovoj zemlji.



Podsjetio je kako je prije 12 godina pokrenuta Islamska konferencija Njemačke koja okuplja predstavnike muslimanskih zajednica i njemačkih zvaničnika, te kazao:



"Islamska konferencija nam je vrlo značajna. Moramo sjesti sa predstavnicima muslimanskih organizacija, tražiti dijalog, ako je potrebno to i širiti. Smatram da muslimani ne trebaju biti za ili protiv nas, veća da trebaju živjeti s nama. Da bi to postigli potrebno je međusobno razumjevanje. To je moguće razgovorom."



Bivši njemački predsjednik Christian Wulff je 2010. godine izjavio kako islam pripada Njemačkoj.



Njemačka kancelarka Angela Merkel je 2015. također kazala kako se s tim slaže.





(24sata.info / AA)