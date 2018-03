Najmanje četiri osobe su poginule, a deset je ranjeno nakon što se tek izgrađeni prijelaz srušio na vozila i prolaznike nedaleko od Međunarodnog univerziteta u Miamiju na Floridi, prenosi BBC.

arhiv / 24sata.info

Spasioci još uvijek izvlače tijela poginulih zaglavljena u ruševinama betonske građevine. Most težak 863 tone, dug 53 metra se srušio na najmanje osam vozila koja su u tom trenutku prolazila ispod. Pješački most je tek izgrađen prošlog vikenda, a postavljen je novom tehnologijom za samo šest sati, kako bi što kraće saobraćaj bio obustavljen. Veliki dio mosta je sastavljen van saobraćajnice i onda samo montiran iznad.



Spasioci imaju ogromnih problema probiti se kroz betonske blokove i komade do tijela žrtava. Najmanje 10 osoba je primljeno u bolnicu, a dvije su u izuzetno teškom stanju. Spasioci su u jednom trenutku zahtijevali da se televizijski helikopteri udalje kako bi mogli čuti ljude koji dozivaju ispod ruševina.



Guverner je najavio istragu o događaju kazavši kako je „sada najvažnije da se molimo za one koji su u bolnici da se što prije oporave“. Most je izgradilo američko ministarstvo transporta i koštao je oko 14 miliona dolara. Prema projektu trebao je biti dovoljno jak da izdrži uragan pete kategorije i da traje najmanje 100 godina.



(FENA)