Pješački most preko Jugozapadne osme ulice u Majamiju srušio se danas poslijepodne. Gomila urušenog betona zarobila je pješake i ljude u automobilima koji su se u tom trenutku našli ispod mosta.

Foto: Screenshot

"NBC 6" javlja kako je u ovom događaju više ljudi poginulo, a najmanje šestero je povrijeđeno.



Most je težak 950 tona. U trenutku kad se srušio, ispod njega je ostalo zarobljeno pet ili šest automobila. Još uvijek neka informacija o točnom broju ozlijeđenih.



ABC News piše o stravičnim vriscima koji se čuju iz zarobljenih automobila.



Miami Herald javlja kako je most postavljen nakon ponovljenih zahtjeva lokalnog stanovništva i studenata kako bi izbjegli prelazak preko brze ceste ispod mosta. U augustu prošle godine na tom je mjestu poginuo student kojega je oborio automobil, prenosi Index.



Most je postavljen u subotu kako bi osigurao pješački pristup preko brze ceste do kampusa u Sweetwateru gdje žive hiljade studenata. Izgradnja mosta stajala je 14,2 miliona dolara.



Policija je na terenu.





(24sata.info)