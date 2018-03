Saudijska Arabija će napraviti nuklearno oružje ako to učini i Iran, izjavio je saudijski prestolonasljednik u intervjuu koji će uskoro biti objavljen, prenosi Reuters.

Foto: 24sata.info

"Mi to ne želimo, ali nemojte sumnjati da ako Iran razvije nuklearnu bombu, mi ćemo to uraditi odmah", rekao je princ Mohammed bin Salman u intervjuu američkoj televiziji.



Saudijska Arabija, najveći svjetski izvoznik nafte, namjerava smanjiti ovisnost o ovom energentu i priprema izgradnju dva nuklearna reaktora.



Vlada je nedavno odobrila plan za atomsku energiju i ograničila je na mironodopsku. Ali, tenzije sa Iranom su i dalje visoke, a Teheran je već sklopio ugovor sa međunarodnom zajednicom da neće razvijati nuklearno oružje.



No, SAD ne vjeruju u taj sporazum i pokušavaju ga razvrgnuti. Princ Mohammed se nalazi na međunarodnoj turneju koja uključuje i SAD.





(FENA)