Moskva će, kao odgovor na protjerivanje ruskih diplomata iz Londona, uskoro protjerati britanske diplomate iz Rusije, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, govoreći na forumu "Rusija – država mogućnosti".

Sergej Lavrov / 24sata.info

Lavrov nije saopštio tačan rok kada će se to desiti, niti broj protjeranih pripadnika britanske diplomatske misije.



"Uskoro" odgovorio je ruski diplomata na pitanje kada će se to desiti.



On je naveo da će "kao korektni ljudi, o tome prvo obavijestiti svoje britanske kolege".



Lavrova je nazvao uznemirujućim posljednje akcije britanske Vlade "koje prelaze granice elementarne pristojnosti".



On je naveo da će ruska strana biti spremna da se vrati saradnji sa EU kada partneri prestanu da "slijede američku rusofobičnu tendenciju, uključujući sankcije i provokacije".



Podsjetimo, britanska premijerka Tereza Mej je naložila da se protjera dvadeset troje ruskih diplomata zbog trovanja bivšeg pukovnika GRU Sergeja Skripalja.



Sergej Skripalj i njegova ćerka Julija pronađeni su onesvešćeni 4. marta u Solsberiju u južnoj Engleskoj, a prema navodima, oni su otrovani vojnom nervnom supstancom.



Britanska policija saopštila je da će istraga o napadu hemijskom supstancom na Skripalja trajati više nedelja i da u dosadašnjoj istrazi još nema nijednog osumnjičenog.





(NN)