Vojne snage sirijske vlade nastavile su napredovanje dublje u enklavu Istočna Guta, koja je pod kontrolom opozicije, uz podršku artiljerije i zračne udare, navode aktivisti i posmatračke grupe, javlja agencija DPA.

arhiv / 24sata.info

Ključni napredak je ostvaren ulaskom u mjesto južna Hamouriyeh navodi Sirijska opservatorija za ljudska prava. Vladini vojnici su zauzeli dio zgrada i farmi koje je kontrolirala pobunjenička grupa Faylaq al-Sham.



Aktivisti su upozorili da je oko 5.000 civila zatočena u tom gradu, a neki su pokušali pobjeći uprkos stalnom granatiranju.



- Sudbina onih koji su to pokušali je još uvijek nepoznata - rekao je aktivist Youssef Bustany. On je rekao da ako režimski vojnici i njihovi saveznici uđu u grad doći će do masakra nad civilima.



Siraj Mahmoud, član Bijelih šljemova je rekao da "niko ne može ući u grad kako bi spasio žene i djecu i one koji su blokirani zbog granatiranja."



Jučer je jedan broj ljudi evakuiran iz Istočne Gute u predgrađima Damaska, drugi dan zaredom, tvrde sirijski mediji i Opservatorija. Evakuirano je 25 civila.



Zvanična sirijska agencija SANA je navela da je "veliki broj" civila izašao kroz koridor i autobusima su prebačeni u centre izvan Damaska. Prvog dana je evakuirano 147 osoba, prema procjeni UN-a. Jučerašnja evakuacija je provedena dok je teška artiljerija gađala Hamouriyeh i druga područja, pri čemu je poginulo 25 osoba, a ranjeno 200 u posljednjih 36 sati.



Istočna Guta je jedno od posljednjih uporišta opozicije u okolici glavnog grada. Vladine vojne snage su započele ofanzivu prošlog mjeseca.



Opservatorija sa sjedištem u Londonu je saopćila da je su u četiri mjeseca ubijene 1.992 osobe, od čega 426 djece, a oko 7.042 je ranjeno. Ukupno je oko 400.000 ljudi u opkoljenoj enklavi bez humanitarne pomoći provelo četiri godine.



(fena)