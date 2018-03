Povjerenik Europske komisije za sigurnost Julian King u srijedu je zastupnicima Europskog parlamenta rekao da Komisija oštro osuđuje likvidaciju slovačkog novinara Jana Kuciaka i njegove zaručnice te da je potrebno provesti temeljitu i neovisnu istragu o tom zločinu u saradnji s Europolom, naišavši na jednoglasno odobravanje eurozastupnika.

Arhiv / 24sata.info

King, britanski diplomat zadužen u Komisiji za borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala, na plenarnom zasjedanju Europskog parlamenta u Strasbourgu sudjelovao je u raspravi o ubojstvu Kuciaka i njegove zaručnice Martine Kušnirove te zaštiti istraživačkih novinara u EU-u i zajedničkom odgovoru na napad na slobodu medija - "okosnicu naših demokracija".



Krajem veljače 27-godišnji Kuciak je likvidiran metkom u prsa, a Kušnirova metkom u glavu u njegovoj obiteljskoj kući šezdesetak kilometara od glavnog grada Bratislave. Slovački novinar je istraživao povezanost političkih krugova i talijanske kalabrijske mafije i zloupotrebu europskih fondova.



"Duboko smo šokirani tim ubojstvom, oštro to osuđujemo. Pozvali smo na detaljnu istragu tog zločina i pozivamo slovačke vlasti na suradnju s Europolom (...) također ih pozivamo da se angažiraju i surađuju s Europskim uredom za borbu protiv prijevara - OLAF - kako bi se otkrilo da li je doista riječ o, između ostalog, i zlouporabi europskih fondova s prekograničnom dimenzijom", kazao je Julian King.



"To su važna pitanja i mi nećemo stati dok ih u potpunosti ne istražimo", naglasio je King, dodavši kako Slovačka mora počinitelje zločina privesti pravdi i da je to njezina obveza.



Poručio je da je Komisija potpuno posvećena borbi protiv korupcije te da će osmisliti zakonodavnu inicijativu kako bi smo jačali zaštitu zviždača na europskoj razini.



"Slažemo se da zviždači igraju važnu ulogu jer su oni i važan izvor informacija za novinare. Zaštita zviždača od odmazde je ključna i za zaštitu istraživačkog novinarstva", kazao je europski povjerenik, prenosi Hina.



Podsjetio je da taj "grozan zločin" nije, nažalost, izolirani slučaj, aludirajući na ubojstvo malteške novinarke Daphne Caruane Galizije u studenom prošle godine, koja je također istraživala korupciju u samom vrhu vlasti.



"Niti jedna demokracija ne može preživjeti bez slobodnog tiska. Sloboda medija i pluralizam su stupovi moderne demokracije koji jamče slobodnu, demokratsku debatu. Moramo postavljati pitanja, to je činio i Jan Kuciak. Zato je ubijen", rekao je King.



Zastupnici iz svih klubova zastupnika pozvali su na "neovisnu, međunarodnu i detaljnu istragu koja bi počinitelje zločina privela pravdi". Zatražili su također veću zaštitu novinara na nacionalnoj i europskoj razini kako bi se očuvala sigurnost novinara, blogera i zviždača.



Slovačke oporbene stranke predale su u utorak prijedlog izglasavanja nepovjerenja slovačkoj vladi o kojoj bi se trebalo izjašnjavati u ponedjeljak.

(FENA)