Ambasada Rusije u Londonu smatra neprijateljskim aktom protjerivanje ruskih diplomata, što je Velika Britanija učinila nakon trovanja bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove kćerke u Solsberiju prošle sedmice.

"Mi smatramo ovo neprijateljskim aktom, koji je potpuno neprihvatljiv, neopravdan i kratkovid", navedeno je u saopćenju Ruske ambasade, prenio je Reuters.



U saopćenju se navodi i da su pogoršanje odnosa između Rusije i Velike Britanije u ovom trenutku apsolutno odgovorni aktuelni britanski politički lideri.



Britanska premijerka Theresa May prethodno je najavila da će protjerati 23 ruskih diplomata, a nakon napada nervnim agensom na bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegovu kćerku.



May je ostavila 10 dana ruskim diplomatama da napuste Veliku Britaniju, prenio je AP, navodeći da je to "najveće protjerivanje diplomata" od perioda Hladnog rata.



Britanska premijerka kaže da je Rusija pokazala prezir prema britanskoj želji da objasni pokušaj ubistva bvšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove kćerke Julije, te da takvo rusko djelovanje predstavlja "nezakonito korišćenje sile".



May je najavila više ekonomskih i diplomatskih mera, uključujući i otkazivanje bilateralnih kontakata na visokom nivou sa Rusijom, kao i da će zatražiti od kraljevske porodice da ne prisustvuje svjetskom fudbalskom kupu u Rusiji.





