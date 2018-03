Iako su spekulacije o razvodu Donalda i Melanie Trump bila često tema medija, posljednji govor američkog predsjednika izazvao je sumnje da bi to moglo da se desi.

Foto: 24sata.info

Američki predsjednik Donald Trump pojavio se na gala večeri kluba Gridiron u Washingtonu, gdje su se okupili mnogi uticajni ljudi iz svijeta medija i politike.



On je bio poprilično raspoložen, te je zbijao šale koje su mnoge prisutne goste ostavile u rebusu. Ipak, mnoge je zaintrigirala poruka koju je poslao, a koja se odnosi na njegov tim, ali i na prvu damu.



"Toliko ljudi odlazi iz Bijele kuće. Stalno je uzbudljivo i prometno. Ja volim haos. Stvarno je dobar. Pitanje koje mi stalno svi postavljaju je 'Ko će sljedeći otići? Stephen Miller ili Melania?'", prenosi CNN njegove riječi.



S obzirom na to da je ovaj bračni par prošao kroz mnoge bure u svom odnosu, pošalica koju je izgovorio Donald je sve prisutne ostavila zatečene, a mnogi su se zapitali da li je među njima sve u redu.



Podsjećamo, njihov brak je najviše bio poljuljan nakon seks-skandala sa porno-zvezdom Stormy Daniels, koja je još 2011. godine u intervjuu za 'In Touch' priznala aferu.





(24sata.info)