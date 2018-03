Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker rekao je u Strazburu da zemlje zapadnog Balkana vide više u EU nego njene članice i naglasio da svaki partner iz regiona mora da nastavi svoj reformski put, posebno u oblasti vladavine prava i osnovnih sloboda.

Podsjetivši da je posjetio zapadni Balkan prije nepune dvije nedjelje, Juncker je na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta rekao da je to bilo nezaboravno putovanje iz mnogo razloga, a da su najveći utisak ostavili strast i ubjeđenje u EU, prenijela je Evropska komisija.



Juncker je kazao da mu je to obnovilo osjećaj vjere i nade da ako je region, "dramatičan region" poput zapadnog Balkana tako odlučan da se reformiše od dna do vrha da bi se priključio EU, onda Unija mora da bude vrijedna toga da region bude njen dio.



"Zapadni Balkan jasno vidi u nama mnogo više nego što mi vidimo u našoj Uniji. Želim da vidim istu vjeru u našu Uniju širom 27 članica", istakao je Juncker.



Kako je dodao, još mnogo posla treba da se uradi na zapadnom Balkanu, svi bilateralni konflikti moraju biti razriješeni i potrebno je veće jedinstvo.



Juncker je naglasio da svaki partner sa zapadnog Balkana mora da nastavi svoj reformski put, posebno kada je riječ o vladavini prava i osnovnim slobodama i vrijednostima.



"Kao što sam rekao svim liderima u regionu, neće biti ubrzavanja (puta u EU). Mi stavljamo suštinu ispred brzine. Na svaki slučaj ćemo gledati prema zaslugama bez fiksnih datuma ili rokova", rekao je predsjednik Komisije.



"Ipak, vratio sam se sa puta uvjereniji nego ikada da ovo naša zajednička budućnost. Riječ je pomirenju naše istorije i geografije", dodao je Juncker.



Kako je napomenuo, to je i razlog da se EU više fokusira na izgradnju snažnije, više demokratske i više ujedinjene EU.



O tome će se, kako je dodao, razgovarati na sastanku Evropskog savjeta 22. i 23. marta.







