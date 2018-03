Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je smijenio državnog sekretara Rexa Tillersona jer se "nisu slagali oko izvjesnih pitanja".

arhiv / 24sata.info

Trump je naveo njihova različita mišljenja o iranskom nuklearnom sporazumu. Iran je pristao prije nego što je Trump preuzeo predsjedničku dužnost da ukine neke aspekte svog nuklearnog programa u zamjenu za ublažavanje ekonomskih sankcija. Američki predsjednik redovno kritikuje taj sporazum kao loš i zaprijetio je njegovim ukidanjem.



Trump je govorio o svojoj namjeri da ukine sporazum, ali je naglasio da Tillerson "ima nešto drugačiji stav, tako da nas dvojica ne razmišljamo isto".



Trump je danas objavio da je smjenio Tillersona i na njegovo mjesto je imenovao Mikea Pompea, aktuelnog direktora CIA.



Trump tvrdi da on i Pompeo imaju "veoma, veoma sličan način razmišljanja", prenosi Associated Press.



Haley: "Velika odluka" Trumpa o imenovanju Mikea Pompea



Američka ambasadorica u UN-u Nikki Haley pozdravila je imenovanje Mike Pompea za novog državnog sekretara kao "veliku odluku".



Haley, koja je i sama imala zategnute odnose sa smjenjenim državnim sekretarom Rexom Tillersonom, čestitala je Pompeu i nazvala ga je "prijateljom".



- Velika odluka predsjednika" - navodi ona u tweetu.



Dok su mjesecima kružile spekulacije o Tillersonovoj budućnosti, pojavile su se glasine da bi Haley mogla biti njegova eventualna naslijednica, prenosi Associated Press.



(24sata.info / FENA)