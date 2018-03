Oskar Groening poznat kao "knjigovođa iz Auschwitza", koji je 2015. godine postao jedan od posljednjih osuđenih za zločine nacističkog genocida nad evropskim Jevrejima tokom Drugog svjetskog rata, umro je u 96. godini, objavio je Spiegel.

On je umro u bolnici i nije bio započeo odsluženje četvorogodišnje kazne zbog uloge pomoćnika u ubistvu 300.000 ljudi u logoru Auschwitz gdje je stradao jedan milion žrtava.



Spiegel piše da je Groening umro u petak, 9. marta, ali zatvorska uprava još nije izdala umrlicu. On sam nije učestvovao u ubistvima, ali je brojao gotovinu uzetu od žrtava po njihovom dolasku u logor.



Pažnju javnosti Groening je privukao 2005. godine, nakon što je u jednom intervjuu u kome je govorio o radu u logoru pokušao da ubijedi ljude koji negiraju holokaust da se genocid dogodio, i to u vrijeme kada su procesuirani pretežno visokorangirani zvaničnici ili vojnici, a ne nižerangirani službenici u vezi sa holokaustom nad Jevrejima.



Groening je priznao da snosi moralnu odgovornost za to što je radio u Auschwitzu, koje je uključivalo slanje novčanica koje je pronašao u prtljagu Jevreja pripadnicima SS-a u Berlinu.

