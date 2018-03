Šest žena, devet muškaraca i jedna šefica – to je četvrti kabinet Angele Merkel, piše "Deutsche Welle".

Njemačka štampa opširno komentira sastav njemačke Vlade koja ima više novih lica nego prethodne i ishod je mukotrpno načinjenog kompromisa.



"Sve je novo u trećoj velikoj koaliciji u eri Angele Merkel: u demokršćanskoj uniji i SPD došlo je do neuobičajeno mnogo personalnih promjena na kraju višemjesečnog procesa sastavljanja Vlade. Deset novajlija, tri promjene resora. Samo dvoje ministara i šefica Vlade ostali su na svojim mjestima", piše list "Welt".



Najstarija pridošlica ove godine će navršiti 69 godina. Dvoje novih ministara su još u svojim tridesetim. Troje dolazi iz Severne-Rajne Vestfalije, troje iz Bavarske.



U srijedu će u Bundestagu biti izabrana četvrta Vlada Angele Merkel. To je nastavak koalicije demokršćana i socijaldemokrata do kojeg je došlo poslije skoro pola godine natezanja i koalicionih pregovora. Dvije najjače političke grupacije su na izborima u septembru ukupno osvojile 14 posto manje glasova nego 2013. godine, što je posebno teško palo SPD-u.



"Poslije za Njemačku neuobičajeno dugog perioda iritantne neizvjesnosti i u epohi rastućeg svjetskog nereda, javila se čežnja za njemačkom Vladom koja ne bi vodila samo posao, nego zemlju. Ako sve bude kako treba, ta će čežnja biti zadovoljena od sljedeće sedmice", piše "Suddeutsche Zeitung".



Četvrti kabinet Angele Merkel mora brzo da pokaže da je više od zbira najrazličitijih neprilika i nevolja koje u SPD-u idu do straha za goli opstanak stranke. Ova vlada mora socijalnom politikom da povrati povjerenje birača.



List "Passauer Neue Presse" piše: "Politički gledano, nova Savezna vlada opterećena je hipotekama koje se teško mogu ukloniti. Pratit će je kao manjkavost to što je trajalo predugo dok nije sastavljena. U tom periodu je fortuna više puta napuštala kancelarku, a željeni koalicioni partneri su ili bježali ili su morali da budu ulovljeni. Nema sumnje, nepovratno je počela jesen patrijarhinje Merkel. Dašak dolazećeg kraja se pojačava tako što SPD već razmatra gdje bi koalicija mogla da zapne, prije nego što je Vlada uopće postavljena".



Ljevičarski "Tageszeitung" zamjera što "ništa u ovom kabinetu ne ukazuje da dobra petina ljudi u ovoj zemlji ima migrantsko porijeklo. Ne, ova vlada ne uzima diverzitet ozbiljno. Lijepo što su tolike žene zastupljene mada to 2018. godine stvarno ne bi trebalo da bude vrijedno pomena. Ali veoma je gorko to što – samo nekoliko mjeseci nakon što je najjača opoziciona partija postala jedna ksenofobična snaga koja sistematski napada demokratske vrijednosti – Vlada ove zemlje očito ne drži do zastupljenosti migrantkinja i migranata".



"Trierischer Volksfreund" fokusira drugi aspekt: "Desio se veliki pad u starosti članova kabineta – sa 59 godina na 51 godinu. To će se osjetiti u politici jer nju stvaraju ljudi vođeni svojim iskustvima. Još se ne može reći tačno kako. Sadržinski je politika uglavnom određena koalicionim ugovorom, ali možda će niži prosjek godina donijeti nešto kritičnije debate o penzionoj politici koja ide na teret mlađih generacija. O boljem usklađivanju posla i porodice. O realnijoj politici integracija. O većim ulaganjima u obrazovanje".



Sastav nove Vlade Njemačke:



Kancelarka: Angela Merkel (64 godine, CDU);



Ministar finansija: Olaf Šolc (Scholz, 59, SPD), do sada gradonačelnik Hamburga;



Ministar privrede: Peter Altmajer (Altmaier, 59, CDU), do sada ministar Kancelarskog ureda;



Ministar vanjskih poslova: Hajko Mas (Heiko Maas, 51, SPD), do sada ministar pravde;



Ministar unutrašnjih poslova: Horst Zehofer (Seehofer, 68, CSU), do sada premijer Bavarske;



Ministrica odbrane: Ursula fon der Lajen (von der Leyen, 59, CDU), ostaje na funkciji;



Ministar rada: Hubertus Hajl (Heil, 45, SPD), do sada zamjenik šefa poslaničke grupe;



Ministrica pravde: Katarina Barli (Barley, 49, SPD), do sada ministrica porodice;



Ministar saobraćaja: Andreas Šojer (Scheuer, 43, CSU), do sada generalni sekretar CSU;



Ministrica obrazovanja: Anja Karliček (Karliczek, 46, CDU), do sada poslovođa poslaničkog kluba;



Ministar zdravlja: Jens Špan (Spahn, 39, CDU), do sada parlamentarni sekretar Ministarstva finansija;



Ministrica porodice: Franciska Gifaj (Franziska Giffey, 39, SPD), do sada načelnica berlinske četvrti Nojkeln;



Ministrica poljoprivrede: Julija Klekner (Julia Klöckner, 45, CDU), do sada šefica odbora CDU u Porajnju-Palatinatu;



Ministrica životne sredine: Svenja Šulce (Schulze, 49, SPD), do sada generalna sekretarka SPD u Sjevernoj-Rajni Vestfaliji;



Ministar za razvojnu pomoć: Gerd Miler (Muller, 62, CSU), ostaje na funkciji;



Ministar kancelarskog ureda: Helge Braun (45, CDU), do sada državni sekretar u tom ministarstvu.





(DW)