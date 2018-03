Predsjednički izbori u Egiptu bit će održani od 26 do 28. marta. Aktuelni predsjednik države Abdel Fattah el-Sisi zvanično je objavio da će se kandidovati za drugi i posljednji mandat. Drugi krug, ukoliko to bude neophodno, održat će se od 18 do 21. aprila izvan zemlje i od 24 do 26. aprila u zemlji.

Arhiv / 24sata.info