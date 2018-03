Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres poručio je kako je spolna ravnopravnost pitanje poštivanja ljudskih prava, a kako spolna nejednakost u smislu diskriminacije žena šteti svima u društvu.

U poruci objavljenoj povodom Međunarodnog dana žena prvi čovjek UN-a Guterres ukazao je na rasprostranjenost diskriminacije, seksualnog zlostavljanja i drugih vrsta napada na ženu u društvu i kulturi u kojima je muškarac suveren, a naveo je da se to događa na svim poljima od radnih mjesta i filmskih setova do društvenih mreža i u svim dijelovima svijeta.



Guterres je kazao kako je nepotpuna spolna ravnopravnost u društvu i nedovršenost inkluzije žena i djevojaka najveća borba ljudskih prava u svijetu.



“U svijetu je više od milijardu žena lišeno pravne zaštite od nasilja u porodici. Razlika u prihodima muškaraca i žena iznosi 23 posto, a u ruralnim sredinama se penje i do 40 posto. Čak se ni ne primjećuje da veliki broj žena nema nikakva primanja“, poručio je Guterres i dodao da je poseban problem i veoma slaba zastupljenost žena u zakonodavnim institucijama.



Naglasivši da je investiranje u žene najefikasnije sredstvo za ekonomski napredak društava, kompanija i država, Guterres je poručio da bi inkluzija žena doprinijela lakšem sklapanju mirovnih sporazuma i jačanju ekonomije u svijetu.



“Odveć je vrijeme da muškarci počnu podržavati i slušati žene i učiti od njih“, zaključio je Guterres.



